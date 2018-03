Celstraffen geëist in zaak over ontvoerde makelaar die in Drunen werd gedumpt

ZUTPHEN - Justitie heeft celstraffen van achttien maanden tot zes jaar geëist in de zaak rond een ontvoerde makelaar in het Gelderse Nunspeet. Zes mannen en een vrouw staan terecht. Twee verdachten komen uit Tilburg en Breda, de vrouw komt uit Oss.

De zes worden ervan verdacht dat zij eind 2016 een 53-jarige man in Nunspeet hebben ontvoerd en gegijzeld. Na afloop is geprobeerd de man af te persen. De ontvoering gebeurde op 2 december 2016. Van het slachtoffer is bekend dat hij contacten heeft met mensen uit de onderwereld.

Klaarlichte dag

De gebeurtenis haalt die dag het landelijke nieuws, omdat iemand de ontvoering filmt en op internet zet. Het slachtoffer wordt op klaarlichte dag van de weg gereden en vervolgens meegenomen in een busje door gemaskerde, gewapende personen die zich voordoen als het arrestatieteam van de politie.

Dood bedreigd

Het slachtoffer wordt geboeid en geblinddoekt afgevoerd naar een loods, waarschijnlijk in Brabant of België. Daar wordt hij vastgehouden, ingetaped, omwikkeld met folie en besprenkeld met vloeistof, alsof hij in brand gestoken zou worden. De man wordt ook met de dood bedreigd en krijgt een wapen op zijn hoofd. De ontvoerders eisen een flink geldbedrag en drugs en laten het slachtoffer geblinddoekt achter in Drunen. Later wordt de man opnieuw afgeperst via brieven.

Goed voorbereid

Volgens justitie is de gijzeling goed voorbereid: er worden meerdere auto’s en kentekenplaten gestolen om te gebruiken. Justitie acht vier verdachten betrokken bij poging tot afpersing. Van twee van de vier vindt de officier het bewezen dat ze betrokken waren bij de gijzeling. Bij een vijfde verdachte is er alleen bewijs voor het bezitten van een vuurwapen.

De behandeling van de zaak gaat vrijdag verder. Een 31-jarige man uit Tilburg moet zich nog volgende week woensdag voor de rechter verantwoorden.