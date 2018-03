Michael van Gerwen-Gerwyn Price, op papier een ongelijke strijd

VLIJMEN - Michael van Gerwen speelt donderdagavond in de Premier League Darts tegen Gerwyn Price. De darter uit Wales lijkt vooraf kansloos voor een goed resultaat. Hij won dit seizoen nog geen enkele wedstrijd in de Premier League, in zijn hele loopbaan won hij bovendien nog nooit van Van Gerwen.

"Ik heb een geweldige staat van dienst tegen Gerwyn, maar ik zie niets als vanzelfsprekend", zegt Van Gerwen in aanloop naar het duel tegenover de PDC. In alle competitieve wedstrijden die Mighty Mike speelde tegen Price kreeg hij zelfs nog nooit een matchdart tegen.

Van Gerwen staat momenteel op legsaldo eerste in de Premier League. Hij wil die koppositie graag behouden, daarom is een zege van belang. "Elke overwinning is belangrijk en ik weet dat ik de laatste tijd niet mijn beste niveau gehaald heb. Ik moet er dus voor zorgen dat ik goed voorbereid ben op Gerwyn. Ik heb een paar dagen rust gehad omdat ik in het weekend niet gespeeld heb, ik voel me goed."





Wayne Mardle, analist van Sky Sports, ziet Van Gerwen als torenhoge favoriet. “Absoluut. Als hij Price op een 3-0 achterstand zet, dan denkt Michael al aan 7-0. Ik zeg niet dat het een whitewash gaat worden, maar het is zeker een mogelijkheid.”

Hekkensluiter

Price staat na vijf wedstrijden laatste in de Premier League. Drie keer verloor hij, twee keer speelde hij gelijk. Opvallend genoeg speelde Price tot nu toe vooral tegen concurrenten.

De Welshman verloor van Van Barneveld (vijfde), Mensur Suljovic (zesde) en Gary Anderson (zevende). Gelijke spelen waren er tegen Peter Wright (achtste) en Daryl Gurney (negende). De huidige nummer tien moet het in de komende weken nog opnemen tegen de top vier van de competitie.