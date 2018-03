Getraumatiseerde veteraan Raymond (42) brengt oorlog op het toneel: 'Dit stuk redde mijn leven'

TILBURG - Oorlogsveteraan Raymond Braat (42) uit Helmond zag met eigen ogen hoe moslims vermoord werden in Bosnië. Hij deed woensdagavond zijn verhaal in een theatervoorstelling over die strijd. "Mijn handen trillen als ik weer mag spelen."

Het spelen van de show is 'de ultieme therapie’ voor de Helmonder. "Vorig jaar stortte ik compleet in. Ik zag het leven niet meer zitten." Gelukkig maakte hij vrienden op het toneel. "Als mijn maten er niet voor me waren, had ik hier niet meer gestaan."

Raymond speelt de show 'Met Open Ogen' samen met Antoon van de Wiel (63) uit Oisterwijk en de 45-jarige Tilburger Stephan Mertens. Zij zijn allemaal uitgezonden naar Bosnië. Het stuk gaat over hun vreselijke ervaringen in de oorlog en het onbegrip bij thuiskomst.

Trauma

“Mijn bed is iedere nacht drijfnat van het zweet. Vaak schrik ik nog van een knal.” De veteraan heeft nog dagelijks last van zijn oorlogsverleden en lijdt aan posttraumatische-stressstoornis (PTSS). Hij speelde woensdagavond voor een zaal vol studenten psychologie op de campus van Tilburg University. “Ik weet precies waar alle nooduitgangen in deze zaal zijn.”

De drie waren in de jaren ‘90 voor een VN-missie in Bosnië. De missie is berucht vanwege de ‘val van Srebrenica’. Ondanks aanwezigheid van Nederlandse militairen werden zeker 8000 moslimmannen en -jongens afgevoerd en vermoord. “Het gevoel van onmacht was zo groot.”

'Machteloos'

Met het stuk hopen de drie niet alleen hun problemen te verwerken, ook willen ze het ‘echte verhaal laten zien’. “We hebben niet alleen ellende meegemaakt. Onze reputatie is slecht, maar we waren compleet machteloos”, vertelt Antoon.

De komende tijd staan nog wat proefvoorstellingen gepland. Het stuk gaat 5 juli in première in theater De Verkadefabriek in Den Bosch.