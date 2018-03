Zoektocht met politiehelikopter naar vermiste man (76) op scootmobiel

CUIJK - De politie heeft woensdagnacht onder meer met een politiehelikopter in Cuijk en omgeving gezocht naar een vermiste man van 76 jaar. De politie omschrijft de vermissing als ‘urgent’. De man, die afhankelijk is van een scootmobiel, wordt sinds één uur woensdagmiddag vermist.

Hij is het laatst gezien aan de Marter-Revier in Cuijk. De politiehelikopter werd rond drie uur in de nacht van woensdag op donderdag ingezet.



De politie meldt de vermissing in een Burgernetbericht. Het gaat om een blanke man met een bril. Hij is 1.68 meter lang en draagt een bruine broek en slippers.