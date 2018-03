Sloop van markant soosgebouw in Tilburg stap dichterbij

TILBURG - Het voormalige soosgebouw op de hoek van de Burgemeester Brokxlaan met de Besterdring in Tilburg wordt niet aangewezen als monument. Dat bepaalde de Omgevingscommissie woensdagavond. De sloop van het gebouw komt zo een stap dichterbij.

Eind augustus vorig jaar startte Tom Pijnenburg nog een petitie om het opvallende gebouw - met de blauwe onderkant en roestkleurige bovenkant - te behouden.

Treinmateriaal

"Als mensen iets meer van het gebouw weten, gaan ze het vaak mooier vinden. Kijk eens naar de raampjes, die zijn gebaseerd op de ramen van treincoupés. Het gebouw is ook gebaseerd op een trein. Het materiaal, het staal aan de bovenkant, is oud treinmateriaal van de werkplaats die hier vroeger stond. Daarnaast staat het op de kop van de Spoorzone. Het past hier gewoon erg goed."

Het gebouw is een voorbeeld van architectuur uit de jaren zeventig. In 1978 ging het soosgebouw open en diende het jaren als sociale dienst van de gemeente. Later kwam het UWV erin. De petitie werd honderden keren ondertekend.

Slechte staat

Ook de Omgevingscommissie vindt het gebouw uniek, maar het aanwijzen als monument gaat te ver. De commissie wijst op de slechte staat en het feit dat het Rijk en de commissie nog geen beleid hebben om gebouwen van na 1970 te beschermen.

In het Brabants Dagblad legt voorzitter Christine Vanderheyden uit dat de op zich zelf staande creatie van Jacques van Oers het verhaal verstoort van de NS-Werkplaats dat hier volgens de commissie zou moeten domineren.

Nieuwe plek

De commissie adviseert volgens de krant wel een aantal glaskunstwerken uit het gebouw een nieuwe plek te geven.