Slachtoffers van kluisjesroof Oudenbosch willen dat Rabobank aantoont dat hun kluis leeg is

OUDENBOSCH - De gedupeerden van de kluisjesroof in Oudenbosch vorige week vinden niet dat zij aan de Rabobank moeten bewijzen wat er in hun kluis lag, om aanspraak te maken op het verzekerde bedrag. Sterker nog: zij willen dat de Rabobank eerst aantoont dat hun kluis leeg is.

Dat staat in een anonieme brief die woensdag onder de slachtoffers is verspreid, zo meldt BN DeStem. Die brief ging woensdagavond rond in de Turkse moskee aan de Baarlebossche in Oudenbosch. Daar kwamen tientallen gedupeerden bij elkaar.

Wantrouwen

De slachtoffers zitten vol vraagtekens en zijn wantrouwend. Zo stellen zij in de brief allerlei vragen. Over camerabeelden, het alarm en of de bank kan bewijzen dat er daadwerkelijk dieven binnen zijn geweest.

De gedupeerden hebben een advocaat in de arm genomen. Ze overwegen een procedure tegen de bank.