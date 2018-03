Q-support stopt: 'Maar er is nog zoveel te doen'

DEN BOSCH - De tijd is op voor Q-support. De belangenvereniging voor Q-koortspatiënten kreeg vijf jaar subsidie van de overheid. Q-support heeft in die tijd veel onderzoek gedaan naar de ziekte en manieren gevonden om Q-koortspatiënten te helpen. De vereniging begeleidt ruim duizend Q-koortspatiënten.

Annemiek de Groot, directeur van Q-support: "Het was een onbekende ziekte met onbekende gevolgen. Ik begrijp gemeenten die geen onderscheid kunnen maken tussen diabetes en Q-koorts. Ondanks al het onderzoek is er nog veel onbekend. Mensen krijgen bij de huisarts te horen dat het tussen hun oren zit. De epidemie is dan voorbij, maar de patiënten zijn nog niet beter."

Bekendheid

De ziekte kreeg bekendheid in 2007. Het RIVM deed toen voor het eerst onderzoek naar mogelijke Q-koorts in Herpen. Daar waren tientallen mensen ziek geworden. Volgens Annemiek de Groot is de ziekte 'langduriger en ingrijpender'dan werd aangenomen.

Q-support krijgt nog drie jaar de tijd om alle patiënten over te dragen aan de reguliere hulpverlening. De Groot: "Maar er is nog zoveel werk te doen. We zijn daarom blij dat zorgverzekeraar CZ zijn schouders wil zetten onder een behandelcentrum en netwerk voor Q-koortspatiënten." Een medicijn tegen Q-koorts is nog niet gevonden.





In het Evoluon in Eindhoven is vandaag een slotconferentie met de toepasselijke titel "Tot hier.... en nu verder."