Een huis vol scheuren en trillende kopjes op tafel, Jacqueline baalt van weg naast haar woning

Flinke scheuren in de muren van Jacqueline's huis.

UDEN - Al haar ellende komt door de weg naast haar huis en Jacqueline Prinssen uit Uden wil dat de gemeente daar wat aan doet. Ze doet haar beklag bij het Brabants Stembuske. “Door het zware vrachtverkeer verzakt de weg waardoor haar huis ook beschadigd raakt.”

“Het is een gemeentelijke weg, ze moeten zorgen dat die weg in orde is.” Al jaren voelt ze zich een roepende in de woestijn. Met het Brabants Stembuske op de stoep hoopt ze dat de politiek het nu wel op de agenda zet.

Veel schade

Dat het huis veel schade heeft staat vast. Scheuren in het stucwerk en in de tegels van de badkamer. Klemmende deuren door kromme kozijnen, bol en hol staande vloeren en plafonds. ”Ik heb onderzoek laten doen en het komt door de verzakkende weg, daardoor verzakt het huis ook.”

Het Brabants Stembuske rijdt tot de verkiezingen rond om te horen wat de Brabander op de politieke agenda wil hebben.