Directeur (73) Groen Invest in hoger beroep wel veroordeeld voor miljoenenfraude

DEN BOSCH - De 73-jarige directeur van het failliete Veldhovense hardhoutfonds Groen Invest Nederland, Frans van der H., is donderdag in hoger beroep alsnog veroordeeld voor faillissementsfraude. Het hof in Den Bosch legde hem een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar op, met een proeftijd van twee jaar. Dit betekent dat hij niet de cel in hoeft, mits hij binnen twee jaar opnieuw de fout in gaat.

De directeur heeft voordat het fonds in mei 2009 failliet ging ruim twee miljoen euro, geld van beleggers, overgeboekt naar privérekeningen. De rechtbank sprak hem eerder vrij.

In totaal investeerden ruim zesduizend beleggers samen zeker zeventig miljoen euro in Groen Invest voor de kweek van robiniabomen in Nederland en het buitenland. De aangekochte grond bleek echter niet geschikt voor bosbouw en winst bleef uit. De robiniaboom is een van oorsprong Noord-Amerikaanse boomsoort.

Faillissement 'onontkoombaar'

Op 18 oktober 2007 liet de Autoriteit Financiële Markten (AFM) Van der H. weten van plan te zijn om zijn vergunningsaanvraag voor het beleggingsproject af te wijzen. Op dat moment had Groen Invest al enkele jaren meer geld uitgegeven dan dat er binnenkwam. Er was onvoldoende vermogen om te investeren of om investeerders terug te betalen.

In tegenstelling tot de rechtbank, vindt het hof faillissement in zo’n geval 'onontkoombaar'. Toch is de directeur voor een periode van ruim anderhalf jaar geld van Groen Invest blijven overboeken naar privérekeningen. Volgens het hof heeft hij op die manier bewust het bedrag dat na het faillissement onder de schuldeisers werd verdeeld met ruim twee miljoen euro verkleind.

Twee miljoen terugbetalen

Naast dit strafproces is er ook een civiel proces over deze zaak geweest bij het gerechtshof in Den Bosch. Daarin heeft het hof bepaald dat de directeur het bedrag van ruim twee miljoen euro moet terugbetalen aan de curator. Die zal het vervolgens verdelen onder de schuldeisers.