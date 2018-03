Brabanders hebben voorkeur voor lokale partijen, criminaliteit het belangrijkste thema

DEN BOSCH - Brabanders kijken vooral naar lokale partijen als ze hun stem gaan uitbrengen. Criminaliteit staat bovenaan de lijst als het gaat om belangrijke onderwerpen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag.

Brabant gaat op 21 maart naar de stembus. In 60 van de in totaal 64 gemeenten mogen mensen hun stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Brabanders die van plan zijn om te gaan stemmen, kijken vooral naar lokale partijen. Dat blijkt uit onderzoek van het tv-programma EenVandaag.

Maar liefst 47 procent van de ondervraagden geeft aan dat lokale partijen belangrijker zijn dan landelijke partijen. Zo'n 28 procent vindt landelijk én lokaal even belangrijk. Op de derde plaats, met 21 procent van de stemmen, komt alleen de landelijke politiek.

Tegenstemmers

De meeste Brabanders zijn niet van plan om zich te laten leiden door hun onvrede over de landelijke politiek. Op de vraag of de gemeenteraadsverkiezingen bedoeld zijn als protest tegen het kabinetsbeleid, antwoordt ruim 60 procent negatief. Bijna 29 procent van de ondervraagden zegt dat ze de keuzes en blunders van de landelijke politiek wél in hun achterhoofd houden als ze gaan stemmen.

Top 3

Dan nog de belangrijkste thema's die een rol spelen in de gemeenteraadsverkiezingen. Op basis van alle stemmen is een top 3 gemaakt.

1. Criminaliteit en veiligheid

2. Ouderenzorg

3. Gezondheidszorg