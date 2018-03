Hoe krijg je mensen naar de stembus? In Tilburg kun je een reis naar Washington winnen

TILBURG - Stemmen en zo kans maken op een reis naar Washington. Het kan 21 maart in Tilburg. De partij 'Voor Tilburg' verloot zo'n trip als er 21 maart 2500 extra mensen in Tilburg naar de stembus gaan ten opzichte van 2014. De partij wil zo afrekenen met het laagste Brabantse opkomstpercentage dat Tilburg tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen had. "Je moet out of the box denken."

"Wij willen met deze actie onze bijdrage leveren aan de democratie", legt voorzitter Constan Bertens van Voor Tilburg uit. "Bovendien stemmen jongeren hier minder dan gemiddeld. "Dat moet en kan veranderen, vinden wij."

Het verbaast Bertens dat de jeugd zo moeilijk naar het stemhokje te krijgen is. Hij ziet dat ook bij zijn eigen kinderen. "Je moet het aantrekkelijk maken", benadrukt hij daarom. "De overheid roept mensen wel op om te gaan stemmen, maar ze doen er te weinig aan. Je moet de jeugd triggeren. Anders krijg je hen niet van de bank af."

Stemfie

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor het ticket naar Washington, is het maken van een 'stemfie'. Een selfie in het stemhokje. "Zodat te zien is dat je daadwerkelijk hebt gestemd. Die wordt vertrouwelijk behandeld en vervolgens vernietigd. Alles is gewaarborgd."

De actie staat niet alleen open voor de jeugd, benadrukt Bertens. Ook oudere kiezers mogen deelnemen. "Het gaat ons er namelijk om dat de volledige Tilburgse opkomst tijdens de verkiezingen omhoog gaat." En dat lijkt te lukken. "Er komen heel veel aanmeldingen binnen via onze website en Facebook."

De voorzitter is niet verrast. "Je moet out of the box denken", meent hij. "Waarom kunnen we bijvoorbeeld niet stemmen via onze mobiele telefoon? Of via DigiD? Ik vind dat je op school al moet beginnen met uit te leggen hoe belangrijk verkiezingen zijn."

Kieswet

Het belonen van stemmers om naar het kieslokaal te komen, is volgens de kieswet geen probleem. "We hebben van tevoren gecheckt of zoiets mag", laat Bertens weten. "Dit is geen probleem. Mits we het oorspronkelijke idee dat we een rood gekleurd vlakje wilden zien op de stemfie zouden laten varen. Daarom hebben wij dat aangepast."

Een stemfie an sich is geen punt. "We kopen namelijk niemand. Je mag namelijk stemmen op welke partij je maar wil. Het gaat ons er puur om dat we in Tilburg meer stemmen uitbrengen dan de vorige keer."