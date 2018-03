Hogere straffen voor Brabantse daders in hoger beroep Posbankmoord

ARNHEM - De twee Brabanders die vorig jaar veroordeeld werden voor de Posbankmoord, hebben donderdag in hoger beroep allebei achttien jaar celstraf gekregen. Voor Souris R. uit Veghel is dat twee jaar meer dan hij eerder al kreeg van de rechter. Frank S. uit Boekel heeft er nu in hoger beroep vier jaar celstraf bovenop gekregen.





De 44-jarige Alex Wiegmink uit Drempt ging 20 januari 2003, zoals zo vaak, hardlopen op de Posbank. Alleen dit keer kwam hij niet terug. De politie vond zijn lichaam later in Erp in zijn uitgebrande auto. Hij was al doodgeschoten voordat het voertuig in brand werd gestoken.

Lange tijd onduidelijk

Jarenlang was onduidelijk wat er was gebeurd. In 2016 kwamen er nieuwe aanwijzingen binnen en werd het onderzoek naar de moord hervat. In november van dat jaar werden S. en R. aangehouden.

Het slachtoffer bleek op de verkeerde plaats op de verkeerde tijd te zijn. Het tweetal zou zijn auto hebben gewild voor een overval. Maar omdat Wiegmink die niet zomaar meegaf, ging het mis. Hij werd doodgeschoten en naar Brabant gebracht.

Bekentenis

Frank S. meldde zich op het politiebureau en deed een volledige bekentenis. Hij gaf zichzelf aan nadat Opsporing Verzocht opnieuw aandacht had besteed aan de zaak. Souris R. (43) uit Veghel heeft altijd ontkend. Agenten kwamen hem op het spoor via zijn DNA. Dat werd gevonden op een muts die op de plaats van de moord werd aangetroffen.

Beide mannen gingen in hoger beroep tegen de straffen van 16 en 14 jaar cel voor de moord op Wiegmink.