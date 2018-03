Piet stemt nooit en verkoopt zijn stempas op Marktplaats, maar mag dat eigenlijk wel?

WAALWIJK - Piet uit Sprang-Capelle heeft zijn stempas te koop aangeboden op Marktplaats. Tussen de Bosch wasmachine, Miele condensdroger en een staande eikenhouten klok staat de stempas van Piet.

Hij biedt in één koop de stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de sleepwet. Wat Piet misschien niet weet, is dat het verkopen van je stem strafbaar is.

Wetboek

Artikel 126 van het Wetboek van Strafrecht is er duidelijk over: 'Hij die bij (...) verkiezingen door gift of belofte iemand omkoopt (...), wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.' Dat is een boete van 7400 euro.

Het is trouwens ook strafbaar om een stempas te kopen. Want het artikel gaat verder: 'Dezelfde straf wordt toegepast op de kiezer (...) die zich door gift of belofte (...) laat omkopen.'

Verklaring

Piets verklaring voor het aanbieden van zijn stempas is simpel. "Ik stem zelf nooit, zo kan ik er een ander blij mee maken", meldt hij ons via Marktplaats.