'Niet kwatsen, maar doen' kan zomaar de slechtste slogan van de verkiezingen worden

TILBURG - De slogan ‘Niet kwatsen, maar doen’ kan zomaar de slechtste slogan worden van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn in Nederland tien slogans genomineerd en deze van de partij Voor Tilburg is er een van. “Maar dat vinden wij niet erg.”

Lijsttrekker Linda Oerlemans moet hartelijk lachen om de nominatie. “We kregen er een persbericht over en vinden het fantastisch. Alle aandacht voor politiek en voor onze partij is leuk natuurlijk.” Ze hoopt dat haar partij de verkiezing dan ook wint. “Stem dus op onze slogan!"

Oerlemans krijgt naar eigen zeggen sowieso veel respons op de slogan. “Het is Tilburgs voor ‘niet lullen, maar poetsen’. Ik krijg er van veel mensen op straat positieve reacties op.”

De negen andere slogans

De verkiezing is een initiatief van taalpuristen Tefke van Dijk en Christine Liebrecht, die jaarlijks ook de verkiezing houden van bedrijven met de slechtste slogans. De concurrentie voor de partij Voor Tilburg is groot te noemen. Zo is ook Toine Aarts van Forum040 genomineerd met zijn lokkreet 'Relax, kiest Toine en betaal minder Tax'.

Het lukt de partij in aanloop naar de verkiezingen overigens erg goed de aandacht op zich te vestigen. Want de club van Oerlemans kreeg ook publiciteit door een reis naar Washington in het vooruitzicht te stellen. Als er 2500 mensen meer gaan stemmen in Tilburg dan vier jaar geleden, dan verloot de partij de reis.