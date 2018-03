Raceteam Frits van Eerd doet mee aan World Championship: 'We gaan voor een podiumplek'

VEGHEL - Racing Team Nederland gaat dit seizoen voor het eerst meedoen aan het FIA World Endurance Championship. Het raceteam van Frits van Eerd deed vorig jaar al mee aan de 24 uur van Le Mans. Jan Lammers, oud-Formule 1 coureur, stopt na de 24 uur van Le Mans. Zijn stoeltje wordt ingenomen door Nyck de Vries, die dit seizoen ook uitkomt in de Formule 2.

Het raceteam werd in 2016 opgericht door Jumbo-topman Frits van Eerd. Hij was al van kinds af aan een liefhebber en vorig jaar kwam zijn droom uit: de 24 uur van Le Mans rijden. Nu wil hij met zijn team een stap verder zetten. "Het is geweldig dat we mee gaan doen aan het kampioenschap. Onze ambitie is een podiumplek. Dat is een hoge ambitie, maar je probeert altijd naar het podium te rijden, dat was vorig jaar niet anders." Van Eerd kijkt uit naar de start van het wereldkampioenschap. "Ik heb er heel veel vertrouwen in met deze coureurs."









Nieuwe auto

Die doelstelling moet behaald worden met een nieuwe auto, die vandaag gepresenteerd werd. Van Eerd heeft de auto al een aantal keer getest in Spanje, hij is vol lof over de auto én het team dat aan de wagen werkt. "Tijdens de testdagen hebben we niet één keer stilgestaan met de auto. Daar wil ik het team voor bedanken, dat werkt natuurlijk super", aldus van Eerd tijdens de presentatie. "Er zijn een hele hoop aanpassingen gedaan aan de auto, maar ik denk dat we hier een goed product hebben om mee te gaan rijden."









Jan Lammers stopt

Tijdens de officiële perspresentatie werd het team voorgesteld. Frits van Eerd, Giedo van der Garde zijn er het hele seizoen bij. Jan Lammers liet weten dat hij na de 24 uur van Le Mans stopt bij Racing Team Nederland. De 61-jarige coureur gaat voor zijn de 24ste keer deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. Hij wordt daarna vervangen door Nyck de Vries, die tevens ook dit seizoen actief is in de Formule 2. "Nyck zal absoluut super snel zijn", zegt Lammers over de 23-jarige De Vries. "Maar dat zorgt er ook voor dat Frits nog sneller wil worden, net als Nyck en Giedo."