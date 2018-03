Pakketbezorger geslagen en bedreigd met steekwapen; overvaller vandoor met pakketje

EINDHOVEN - Een pakketbezorger van UPS is donderdagmorgen overvallen in Eindhoven. Volgens de politie is hij rond negen uur op de Van Ennettenstraat door een andere man tegen het hoofd geslagen. Ook dreigde de overvaller hem (verbaal) neer te steken. De dader is er met een pakketje vandoor gegaan in de richting van het Sint Amanduspad. Het 51-jarige slachtoffer maakt het naar omstandigheden goed, zo meldt de politie, die de zaak uiteraard in onderzoek heeft.

De overvaller is een licht getinte man van tussen de twintig en 25 jaar, die donkere kleding droeg. Hij heeft zwart haar en een slank postuur en is ongeveer 1,80 meter lang.



Donkere kleren en rugzak

De man droeg een zwarte jas met capuchon en hieronder was een blauwe capuchon te zien, zo hebben getuigen gemeld. Ook droeg de overvaller een donkere spijkerbroek en had hij een zwarte rugzak bij zich. De man sprak gebroken Nederlands.



De politie zoekt getuigen en dan vooral een vrouw die het incident zag gebeuren en met de bezorger heeft gesproken kort na de overval. Het pakketje dat hem werd afgenomen is twintig bij dertig centimeter groot. De politie wil 'in belang van het verdere onderzoek' geen informatie geven over dit pakketje. Over de overval heeft ze een Burgernetmelding verspreid.