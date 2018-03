Zoete invasie uit Amerika: Dunkin' Donuts opent binnenkort in Eindhoven

EINDHOVEN - De Amerikaanse keten Dunkin' Donuts komt naar Brabant. De koffie- en donutwinkel maakt bekend dat ze op 11 april een zaak openen in winkelcentrum Piazza in Eindhoven.

Amerikanen zijn er groot mee geworden en misschien ook wel dik. Het mierzoete deegproduct, afgetopt met een dikke laag glazuur of chocolade, is zo Amerikaans het maar kan zijn.

Superblij

In 2017 opende Dunkin' Donuts voor het eerst een zaak in Nederland. In Amsterdam om precies te zijn. Roberto Fava is verantwoordelijk voor de Nederlandse afdeling van Dunkin’ Donuts: "Het Piazza-centrum heeft ons benaderd om de nieuwe kiosk van ruim 150 vierkante meter met een groot terras in te vullen, we zijn superblij om in Eindhoven te openen."

Miljoenen klanten

Het was het jaar 1950 toen bakker William Rosenberg ontdekte dat zijn klanten de donuts het liefst in de koffie sopten. In het Engels: 'they loved to dunk them in their coffee.' Dat was het begin van Dunkin' Donuts. De donutmaker heeft dagelijks zo'n vijf miljoen klanten, verdeeld over winkels in 33 landen.

In de geglazuurde donuts zitten zo'n 360 calorieën. Verstop je weegschaal en plan vast een extra afspraak bij de tandarts. De mierzoete donuts met verleidelijke namen als triple chocolate en strawberry rainbow zijn straks overal te koop. Als het aan Fava ligt, blijft het namelijk niet bij Eindhoven. Ook zaken in Tilburg en Den Bosch staan op de planning.