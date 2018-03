A4 bij Bergen op Zoom gaat volgende week dicht vanwege werkzaamheden, ook treinverkeer ligt plat

Verkeer wordt omgeleid via Antwerpen,

BERGEN OP ZOOM - De snelweg A4 tussen de knooppunten Markiezaat en Zoomland bij Bergen op Zoom wordt volgende week flink op de schop genomen. Rijkswaterstaat gaat het asfalt vervangen en sluit de weg op verschillende plekken af. Verkeer moet omrijden en rekening houden met een halfuur extra reistijd. Tegelijkertijd rijden er vanwege werkzaamheden van ProRail geen treinen tussen Roosendaal en Goes. De NS zet bussen in.

De weg is in de rijrichting Rotterdam afgesloten van vrijdag 23 maart 21:00 uur tot zaterdag 24 maart 18:00 uur. Het weggedeelte tussen knooppunt Markiezaat en Bergen op Zoom-Zuid (afslag 29) blijft zelfs tot maandagochtend 26 maart 05:00 uur dicht. Ook de verbindingsweg bij knooppunt Markiezaat richting Bergen op Zoom gaat op slot.

Omleiding en bussen

Het verkeer vanuit Vlissingen richting Breda en Rotterdam wordt omgeleid via Antwerpen. Mensen die in Bergen op Zoom moeten zijn, worden over lokale wegen geleid. Dat geldt ook voor de bussen die de NS inzet. Vanwege het plaatsen van geluidsschermen langs het spoor ligt het treinverkeer op zaterdag en zondag plat.

De werkzaamheden op de A4 bestaan uit het vervangen van de deklaag en op een sommige plekken wordt de tussenlaag vervangen. Bij slecht weer worden de werkzaamheden mogelijk uitgesteld.