Oplichters in Goirle: 'Laat hen niet binnen!'

GOIRLE - In Goirle zijn oplichters actief. In de omgeving van de Abcovenseweg en de Molenstraat is aangebeld door mensen die zich voordoen als medewerkers van de gemeente.

Een vrouw laat weten dat er onder meer bij haar huis aangebeld door een Engelssprekende man. "Hij beweerde dat hij opdracht had van de gemeente om bomen te snoeien bij particulieren", vertelt ze. "Op de vraag of hij een bewijs kon laten zien dat hij in opdracht van de gemeente kwam, had hij een smoesje dat die in de auto lag." Hij verdween toen ze zei dat ze contact zou opnemen met de gemeente.

'Politie op de hoogte'

Bij de gemeente kreeg ze te horen dat deze mensen - zoals ze verwachtte - géén medewerkers van de gemeente Goirle zijn. De gemeente raadt inwoners dringend aan 'deze mensen niet binnen te laten'. "De politie is inmiddels op de hoogte."

Ook de vrouw die door hen werd lastiggevallen waarschuwt: "Pas op, want voordat je het weet, staan ze in je tuin de bomen te snoeien en krijg jij een gepeperde rekening."