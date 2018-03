Je wordt wakker en vindt op je bank een onbekende man die gewond is en naar alcohol ruikt

BREDA - Een 57-jarige man joeg donderdagochtend twee bewoners van een huis aan de Hudsonstraat in Breda de stuipen op het lijf. Toen ze wakker werden, lag de man - die ze niet kennen - gewond op hun bank.

De bewoners pakten een voorwerp als wapen en waarschuwden hun buurvrouw. Die belde de politie.

Stinken

Toen de agenten aankwamen, lag de man nog steeds op de bank. Hij rook naar alcohol en had een hoofdwond. "Het koste wat moeite om de man wakker te krijgen", laat een politiewoordvoerder weten.

De 57-jarige man blijkt geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland te hebben en is aangehouden. Het is nog onduidelijk hoe en hoe laat de man het huis is binnengekomen. De wond heeft hij vermoedelijk overgehouden aan een val.