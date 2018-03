Ouders ontvoerde baby Hannah langer vast

DEN BOSCH - De ouders van baby Hannah blijven twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris in Den Bosch donderdag bepaald. Kim de L. en Rowan S. ontvoerden hun dochter vorige maand in Eersel en namen haar mee naar Duitsland, waar ze werden aangehouden. Ze werden maandag uitgeleverd en zitten voorlopig in een Nederlandse gevangenis.

Vanwege vermoedens van mishandeling was het jonge meisje uit huis geplaatst. Haar biologische ouders gristen haar op maandagochtend 26 februari op de parkeerplaats bij een supermarkt in Eersel uit de handen van haar pleegmoeder. Er werd groot alarm geslagen en aan het eind van de dag werd het jonge gezin na een tip van een oplettende Nederlander ontdekt op een vakantiepark in Duitsland.

LEES OOK: Baby Hannah: zes maanden oud en al veel te veel meegemaakt

De ouders worden verdacht van onttrekking van het kind aan het gezag. De man wordt bovendien verdacht van mishandeling van de pleegmoeder.