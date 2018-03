Te moe om een normaal leven te leiden: met chronische Q-koortspatiënten gaat het steeds slechter

De ziekte brak in 2007 uit in Herpen.

DEN BOSCH - Voor het eerst zijn de langetermijngevolgen van de Q-koorts in kaart gebracht. Zeven jaar lang zijn de resultaten verzameld van allerlei wetenschappelijke onderzoeken. Daaruit blijkt dat één groep het extra zwaar heeft: de chronische Q-koortspatiënt.

Het Radboudumc in Nijmegen heeft voor het onderzoek de patiënten grofweg in drie groepen verdeeld: mensen met het Q-koorts Vermoeidheidssyndroom (QVS), chronische Q-koortspatiënten en overige Q-koortspatiënten.

Nieuwe site

Belangenvereniging Q-support heeft twee miljoen euro uitgegeven aan dit onderzoek. Samen met de stichting Q-uestion presenteerden ze donderdag een nieuwe site met informatie over de ziekte.

Na vijf jaar komt er een einde aan de stichting Q-support. De komende jaren worden de patiënten die zich hebben aangemeld bij de stichting overgedragen aan de reguliere zorg.

Resultaten

De patiënten met het vermoeidheidssyndroom (QVS) doen het slechter dan de andere twee groepen maar hun klachten zijn redelijk stabiel. De overige Q-koortspatiënten krabbelen na verloop van tijd weer op. Maar met de chronische Q-koortspatiënten gaat het steeds slechter. Ze zijn door ernstige vermoeidheidsklachten steeds minder in staat om een normaal leven te leiden.

De ziekte brak in 2007 uit bij een geitenboerderij in Herpen. Het is nog altijd de grootste Q-koortsuitbraak ter wereld. Ruim 4200 mensen werden ziek en er vielen zeker 74 doden. Niet iedereen die besmet raakte, werd chronisch ziek, zegt epidemioloog Ellen van Jaarsveld tegen de NOS.

Voor het onderzoek naar kwaliteit van leven van Q-koortspatiënten zijn 2600 patiënten onderzocht.