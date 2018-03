Drugstoeristen grijpen mis bij de koffieshop van het CDA: hier alleen koffie met een koekje

ROOSENDAAL - Ja, je leest het goed. Het CDA in Roosendaal heeft een eigen koffieshop in het centrum van de stad. Inmiddels hebben al verschillende wiettoeristen zich gemeld. Maar helaas pindakaas, de koffieshop serveert alleen koffie en koekjes met een 'k'.

De koffieshop huist tot aan de verkiezingen in een leegstaand winkelpand aan de Raadshuisstraat. "Wij willen absoluut geen coffeeshops met een 'c' terug in in Roosendaal. Om hier op een ludieke manier aandacht voor te vragen, kwamen we op het idee voor de koffieshop", legt lijsttrekker Robert Breedveld uit.

Drugstoeristen

De coffeeshops met een 'c' behoren al jaren tot de verleden tijd in Roosendaal. Na jaren van overlast door Belgische en Franse drugstoeristen besloot de gemeente in 2009 een einde te maken aan het gedoogbeleid. Gevolg: alle coffeeshops werden gesloten.

Inmiddels vinden verschillende partijen dit rigoureuze standpunt achterhaald. Er gaan daarom stemmen op om bij wijze van proef één coffeeshop weer toe staan. "Geen sprake van", vindt Breedveld . Het is wat hem betreft zelfs een breekpunt bij eventuele coalitieonderhandelingen.

'Beetje verwarrend'

Ondertussen zorgt de koffieshop ook tot de nodige verwarring. "Ik zie oudere mensen weleens hoofdschuddend voorbij wandelen. Die denken dat wij echt een coffeeshop hebben", lacht de CDA-lijsttrekker die ondertussen een bezoeker bedient van bekertje koffie met een 'k': "Koekje erbij?"