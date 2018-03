Aanhanger met grondstoffen voor amfetamine gevonden in Oosterhout

OOSTERHOUT - Bij een bedrijf aan de Koopvaardijweg in Oosterhout is donderdagmiddag een trailer met grondstoffen voor drugs gevonden. Dat meldt de politie.

Volgens de politie gaat het om grondstoffen die nodig zijn om amfetamine te maken. De aanhanger is in beslag genomen. Het onderzoek is in volle gang.

De politie kwam de trailer op het spoor tijdens een gezamenlijke actie van de Landelijke Eenheid en de politie Zeeland-West-Brabant.