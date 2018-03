Het eerste Brabantse kievitsei is gevonden in Ravenstein

RAVENSTEIN - Het eerste Brabantse kievitsei is donderdag gevonden, en wel in Ravenstein. De eer is aan de 53-jarige weidevogelbeschermer Geurt Elemans. "Ik ben heel erg trots. Het is het ultieme gevoel van het voorjaar! Het voelt als jagen. De spanning is geweldig", aldus de man uit Ravenstein.

Het is het derde kievitsei dat dit jaar in Nederland is gevonden. Elemans deed de vondst om kwart over drie ‘s middags. Volgens de natuurbehouders van Brabants Landschap gaat het met zekerheid om een kievitsei.









Het eerste kievitsei van 2018 werd woensdag gevonden in Noordeloos (Zuid-Holland).

'Veel gesjoemeld'

Wanneer je een kievitsei vindt, moet je die vondst volgens het protocol melden. Mensen zoals Jochem Sloothaak (zie foto) van Brabants Landschap komen het ei controleren. “Er wordt landelijk veel gesjoemeld. Daarom is er een protocol”, zo vertelde Sloothaak vorig jaar, toen het eerste Brabantse ei werd gevonden in Schijndel.