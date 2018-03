Lenteklassieker Milaan-San Remo staat voor de deur: 'Danny van Poppel kan verrassen'

MILAAN - De eerste grote wielerwedstrijd op de weg gaat bijna beginnen. Aankomende zaterdag staat de langste en een van de oudste koersen op het programma: Milaan-San Remo. Danny van Poppel kan volgens de wielerkenners zomaar eens de verrassende winnaar zijn: "Hij heeft echt veel potentie, dus het kan zomaar eens zijn dag worden."

De 109e editie van Milaan-San Remo staat op het punt van beginnen. De eerste 120 kilometer van het in totaal 291 kilometer lange parcours is vlak. Daarna volgt er een klim van 25 kilometer, waarna er nog bijna 150 kilometer overblijft. De renners moeten vervolgens nog vijf beklimmingen in de laatste 60 kilometer van het parcours doorstaan.

De tekst gaat verder onder de tweet.





Danny van Poppel zal aan de start verschijnen, net als vorig jaar, toen hij als 175e eindigde. "Hij is een outsider voor de winst", denkt voormalig gele trui drager Rini Wagtmans over de renner uit Moergestel. "Het ligt natuurlijk wel aan de ploeg. Hoe gaan ze beginnen? Vallen ze meteen aan?" Van Poppel start bij Team LottoNL-Jumbo als kopman. "Het is een goede keuze geweest van Van Poppel om van Team Sky naar Team LottoNL-Jumbo te gaan", vindt Marianne Vos. De meervoudig Olympisch kampioen uit Den Bosch denkt dat Van Poppel zomaar eens dé verrassing kan zijn, juist omdat hij kopman is. "Hij maakt zeker kans bij deze klassieker. Het team kan hem steunen bergop, en tijdens de sprint kan hij laten zien wat ie kan, want dat kan hij geweldig."

Sagan

Ook Jeroen Blijlevens denkt dat Van Poppel kan verrassen. "Hij heeft nog niet laten zien wat ie echt kan", denkt de oud-wielrenner uit Rijen. "Hij heeft echt veel potentie, dus het kan zomaar eens zijn dag worden." Het wordt een interessante Milaan-San Remo met de weersverwachtingen in het vooruitzicht. Er is namelijk regen voorspeld. Toch verwacht Blijlevens dat de Slowaak Peter Sagan er met de winst vandoor gaat. "De regen kan zomaar eens een voordeel zijn voor Sagan. Hij wint ongeveer één van de drie wedstrijden waarin hij meedoet, de grote favoriet dus."

LEES OOK: Met deze auto wil Frits van Eerd een podiumplek veroveren op het wereldkampioenschap

Droomkoers

Van Poppel gaat dus als kopman van start. Heel het team van LottoNL-Jumbo is om hem heen gebouwd. "Als hij in dezelfde vorm blijft waar hij nu in verkeert, verwacht ik dat hij met de dertig beste renners omhoog klimt”, aldus ploegleider Addy Engels in het perspraatje voorafgaand aan de lenteklassieker. Ook Van Poppel zelf hoopt op een stunt. “Milaan-San Remo is voor mij heel belangrijk. Het is echt een droomkoers voor mij, die mij heel erg goed moet liggen. Het is misschien wel de mooiste wedstrijd van het jaar”, aldus Van Poppel.