Wie zijn haar wil laten knippen moet eerst langs de douane, kapper in Schaijk komt in verzet

SCHAIJK - Bij kapsalon Ploegmakers in Schaijk is donderdagmiddag een ludieke grensovergang geopend. Voor de kapsalon is een slagboom met opschrift 'douane'. Wie de salon binnen gaat komt in de 'Heerlijkheid Herpen'. Met de actie roept kapper Maarten Ploegmakers de politiek op om te kiezen voor aansluiting bij Oss en niet bij Uden.

Oud-CDA-Kamerlid Riet Roosen uit Schaijk kreeg uit handen van de kapper het eerste dagvisum voor de Heerlijkheid Herpen. Roosen steunt de actie van de kapper volledig: "De geplande gemeente Maashorst met Uden en Landerd is kunstmatig. Wij als Schaijk horen bij het Maasland, Uden dat is de regio de Peel."

Niks met Uden

Kapper Maarten Ploegmakers wil geen politiek bedrijven maar wel opkomen voor de inwoners van Schaijk: "Alles is op Oss gericht, het winkelen, de kinderen gaan naar school in Oss, het is alleen maar Oss wat de klok slaat in Schaijk. De kapper verwijt de politiek dat ze zich niet uitspreken over de kwestie.

Daar is Arie de Klei van de plaatselijke partij DS 97 het niet mee eens: "Wij willen dat de inwoners in een enquête hun voorkeur voor Oss of Uden mogen uitspreken". Wat de voorkeur van zijn partij is, dat wil hij niet zeggen.

Te vroeg

Moritz Beumer van Progressief Landerd wil ook niet zeggen wat zijn voorkeur heeft. Hij vindt dat de actie van de kapper te vroeg komt: "Ik vind het een leuke actie, maar een keuze maken is nu niet aan de orde, de actie is leuk maar te vroeg." De hele raad wil herindeling, zegt Beumer, maar hij wil eerst zien wat het beste is voor Landerd.