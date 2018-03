Bosschenaren vast voor massale vechtpartij bij rechtszaak om doodschieten Majiti

DEN BOSCH - Er zijn weer twee mannen aangehouden die betrokken zouden zijn geweest bij de massale vechtpartij in de rechtbank van Den Bosch op 21 februari. Ze meldden zich woensdag, los van elkaar, op een politiebureau in Den Bosch.

De vechtpartij ontstond tijdens een zitting over de schietpartij, november vorig jaar op de parkeerplaats bij Beachclub Sunrise op Aquabest. Yassine Majiti uit Den Bosch kwam hierbij om het leven. De mannen die zich misdroegen tijdens de rechtszaak, wilden wraak nemen op de verdachte.



Al eerder drie man opgepakt

Ook een verslaggever van Omroep Brabant moest het in de rechtszaal ontgelden. Begin deze maand werden al drie mensen aangehouden voor deze ongeregeldheden. Deze verdachten komen uit Den Bosch en het Belgische Maasmechelen. Ze zijn familie van Majiti wat tot een boze reactie leidde bij Peter Schouten, de advocaat van de familie van het Bossche slachtoffer.



De twee mannen die woensdag werden aangehouden, komen uit Den Bosch en zijn 29 en 57 jaar. De oudste man blijft vastzitten, de andere man kon na verhoor naar huis, maar hij blijft verdachte.



Wrakingszitting in april

Op 5 april wordt overigens duidelijk of de zaak tegen de verdachte van de schietpartij met dezelfde rechter wordt voortgezet. Familieleden van Majiti willen een andere rechter. Volgens Schouten kan de rechter na de vechtpartij van 21 februari niet meer objectief oordelen. De (openbare) wrakingszitting is in het Paleis van Justitie in Den Bosch, zonder aanwezigheid van de verdachte. De inhoudelijke behandeling van de zaak zal later in een extra beveiligde rechtbank plaatsvinden.