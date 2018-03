Militairen die in Syrië en Irak tegen IS streden geëerd met herinneringsmedaille

EINDHOVEN - Ruim honderd Nederlandse militairen hebben donderdag op vliegbasis Eindhoven de ‘Herinneringsmedaille Internationale Missies’ gekregen. Zij werden gedecoreerd voor hun strijd tegen IS in het Midden-Oosten en sloten zo hun uitzending officieel af.

De medailles werden uitgereikt door de plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten, luitenant-generaal Martin Wijnen. De militairen, voor een groot gedeelte afkomstig van vliegbasis Eindhoven, waren tot eind 2017 uitgezonden naar Koeweit voor ‘Operation Inherent Resolve’.

'Onschatbare waarde'

"Uw inzet is voor de mensen in Syrië en Irak van onschatbare waarde. Wees daar trots op. En weet dat Nederland u daar dankbaar voor is", zo sprak Wijnen hen toe.

Vliegbasiscommandant kolonel Elanor Boekholt-O’Sullivan is trots. “Voor het eerst in jaren is Eindhoven weer officieel met een eigen detachement en twee toestellen op uitzending geweest. Wij zijn bijna dagelijks met elkaar bezig om missies van anderen, waar ook ter wereld, te ondersteunen. Maar, in deze hoedanigheid gaan wij niet vaak met elkaar op missie."