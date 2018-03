De droom van iedere fietser: een app die het verkeerslicht op groen zet

DEN BOSCH - Den Bosch heeft sinds donderdag een app ontwikkeld die de droom is van iedere fietser. Je kunt er de verkeerslichten op afstand mee op groen zetten.

Het werkt heel simpel: je downloadt de Schwung-fietsapp en kan je telefoon daarna gewoon in je jaszak stoppen. Robin van Haasteren, ontwikkelaar van de fietsapp, legt uit: "De app geeft door aan het verkeerslicht dat je eraan komt. De verkeerslichten worden op deze manier eerder groen en blijven dat ook langer. Nu weet het verkeerslicht niet of er twee mensen of een grote groep aan komen. Vanaf nu wel, dus kan ook de groenduur verlengd worden."

In november startte de gemeente met een proef met één verkeerslicht. Nu werkt de app bij alle vijftig verkeerslichten in de stad. Den Bosch had de primeur. Meerdere steden, zoals Breda, gaan volgen.

Privacy

De app moet wel weten waar je bent via een gps-signaal om te kunnen werken. Volgens Van Haasteren wordt niemands privacy aangetast. "Met de privacy zit het echt helemaal goed. We weten niet wie er precies op de fiets zit en dat houden we ook echt niet bij, dus daar hoeft niemand zich zorgen over te maken."

De app wordt nog verder uitgebreid. Zo gaat hij straks onder meer aangeven hoeveel calorieën je hebt verbruikt tijdens je fietstochtje.