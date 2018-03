Stempassen te koop aangeboden op Marktplaats, burgemeester van Waalwijk wil juridische stappen

WAALWIJK - Burgemeester Nol Kleijngeld van de gemeente Waalwijk wil dat het Openbaar Ministerie (OM) een onderzoek start naar twee stempassen die te koop zijn aangeboden op advertentiewebsite Marktplaats. Het gaat om stempassen voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de sleepwet.

Het is illegaal om een stempas te verkopen of kopen. De gemeente Waalwijk zegt een verdachte op het spoor te zijn. Volgens de gemeente ligt de afhandeling nu bij de politie en het OM. Ook de Kiesraad is geïnformeerd.

Piet uit Sprang-Capelle

Eerder meldde Omroep Brabant al dat ene Piet uit Sprang-Capelle zijn stempassen heeft aangeboden op de advertentiewebsite. "Ik stem zelf nooit, zo kan ik er een ander blij mee maken", meldde hij Omroep Brabant eerder via Marktplaats.

De advertentie is inmiddels verwijderd. Piet is overigens niet de enige die zijn stempas te koop heeft gezet op Marktplaats. Er werden minstens 11 andere gevallen ontdekt, zo schrijft de gemeente Waalwijk in een persbericht.

“Het te koop aanbieden van een individueel stemrecht is een misdrijf en ik vind dit onacceptabel. We treden daar streng en direct tegen op. Het stemrecht is immers de basis van het vertrouwen dat wij hebben in de democratie. Dat moeten wij beschermen", vertelt de burgemeester.