'Verbied zelfdodingspoeder', zegt de SGP na dood van de 19-jarige Ximena

DEN HAAG - Het zogeheten zelfdodingspoeder moet verboden worden. De Tweede-Kamerfractie van de SGP dringt hierop aan in vragen aan de ministers van Volksgezondheid en van Justitie. Aanleiding is de noodkreet van Randy en Caroline Knol uit Uden, na de dood van hun 19-jarige dochter Ximena.

Zij overleed 22 februari nadat ze het poeder had ingenomen. De SGP wil ook dat Coöperatie Laatste Wil strafrechtelijk wordt vervolgd of zelfs verboden wegens het promoten van het middel.

'Uiterst verdrietig'

Fractievoorzitter Kees van der Staaij: “Ik vind het uiterst verdrietig dat er al zo lang zorgen worden geuit over de beschikbaarheid van het poeder, maar dat het allemaal bij politieke woorden blijft. Nu zijn deze mensen hun geliefde dochter kwijt. Wij zien uit naar snelle en concrete daden van de betrokken ministers.”

Diverse media, waaronder Omroep Brabant en Trouw, besteedden de afgelopen week aandacht aan het overlijden van Ximena. Ze woonde op zichzelf in een appartement in Veghel. Ze leed aan een posttraumatische stressstoornis, een leven vol angst, als gevolg van seksueel misbruik. De vrouw had acht afscheidsbrieven achtergelaten, waarin ze excuses maakte voor haar afscheid van het leven.

'Niet goed te praten'

Caroline Knol: "Onze dochter was volgens de wet dan wel volwassen, maar emotioneel gezien nog een kind. Het is niet goed te praten dat zij als jongere zo simpel aan een zelfdodingsmiddel kon komen."

De SGP wil overigens ook weten of de ministers al het ‘indringend gesprek’ hebben gehad, dat ze zouden voeren met de Coöperatie Laatste Wil. En wat dat heeft opgeleverd.