Robert Braber stopt als prof en start nieuwe carrière in 'mooi voetbalwereldje'

WAALWIJK - Robert Braber is over een paar maanden geen profvoetballer meer. De geboren Rotterdammer, die al bijna zijn hele leven in Brabant woont, blijft wel actief in de voetballerij. Hij gaat aan het werk bij RKC.

Bij de club uit Waalwijk wordt Braber een soort teammanager. "Maar niet zoals je dat vaak ziet de laatste jaren, het is meer dan een briefje naar de vierde man brengen bij een wissel. Het is een grotere functie. Iets dat goed bij me past."

In december bezocht Braber een bekerwedstrijd van RKC. Directeur Frank van Mosselveld sprak hem aan, hij vroeg Braber om een keer op de koffie te komen omdat hij iets voor hem in gedachten had. "Ik wist toen nog niet wat voor rol, het kon ook dat hij me als speler wilde hebben. Toen kwam hij met deze functie. Daarbij gaf hij wel meteen aan dat het niet te combineren valt met profvoetbal."

Einde carrière

De 35-jarige voetballer dacht na over zijn toekomst. "Het stond niet direct in de planning om komende zomer te stoppen. Ik ben nog hartstikke fit, speel alles bij Helmond Sport. Ik bekijk het eigenlijk van jaar tot jaar. Maar ik moest een keuze maken en dit is iets wat goed bij me past."

Tekst gaat verder onder de Instagram-post van Robert Braber.





"Veel mensen zeggen: 'stop niet te vroeg, er is niets mooiers dan zelf voetballen'. Maar ik denk dat dit de goede beslissing is. Ik begin nu aan een mooie nieuwe carrière", aldus Braber.

Dat hij na zijn actieve loopbaan in het voetbal actief zou blijven stond voor Braber al lange tijd vast. "Dit is mijn wereldje. Dit vind ik mooi. Hier ben ik goed in. In wat voor hoedanigheid wist ik nog niet." Hij is bezig met een opleiding topsportmanagement, terwijl er ook ambities zijn als trainer. "Nu focus ik me op mijn nieuwe functie. Daar heb ik heel veel zin in. Maar ik kijk ook naar de lange termijn."

Helmond Sport

Nog een paar maanden speelt Braber bij Helmond Sport, de huidige nummer zestien van de Jupiler League. "Ik blijf doen wat ik altijd heb gedaan. Ik ga tot het gaatje om goede resultaten te halen. Ik wil persoonlijk een mooi einde van mijn carrière hebben, daar ga ik alles aan doen."

En de laatste wedstrijd van Braber in het shirt van Helmond Sport? Die is waarschijnlijk op 28 april, tegen RKC!