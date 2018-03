Weerrecords worden dit weekend verpulverd: winter keert terug

EINDHOVEN - Het wordt weer koud dit weekend. Heel erg koud. In delen van Brabant komt de temperatuur zaterdag overdag niet boven het vriespunt.

Meteoroloog Alfred Snoek vertelt in Omroep Brabant radioprogramma Afslag Zuid dat we ons op kunnen gaan maken voor een bijzonder koud weekend. "Het stond al een aantal dagen in de kaarten, maar het kon nog veranderen. Nu is het wel duidelijk: het gaat enorm koud worden dit weekend. Zeker op zaterdag komt de temperatuur plaatselijk niet eens meer boven het vriespunt uit. Een echte ijsdag, zeer uitzonderlijk."

Records verpulverd

"Het is nog nooit eerder gebeurd dat het zo koud is in deze periode van het jaar. De records liggen nu op drie à vier graden boven nul. Als het dus echt zo koud wordt als voorspeld dit weekend, dan worden de huidige records verpulverd. Er kan in de nacht van vrijdag op zaterdag zelfs wat sneeuw vallen", aldus Snoek.

Na het weekend wordt het minder koud, maar het lenteweer blijft nog even uit.