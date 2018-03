Schilderij hoeft niet terug naar joodse familie: 'Onduidelijk of het door nazi's is geroofd'

EINDHOVEN - Het Van Abbemuseum in Eindhoven hoeft een schilderij van de Russische schilder Kandinsky niet terug te geven aan de joodse familie die zegt dat het in de Tweede Wereldoorlog is geroofd door de nazi's. De commissie die claims over roofkunst onderzoekt, heeft dat bepaald. Er is niet duidelijk wat er in de oorlog met het schilderij is gebeurd.

Volgens onderzoek staat niet voldoende vast dat het uit familiebezit is verdwenen als gevolg van het naziregime. Het schilderij Blick auf Murnau mit Kirche van Wassily Kandinsky maakte deel uit van de grote kunstcollectie van het joodse echtpaar Stern uit Duitsland en is tijdens de oorlog in Nederland beland. Het Van Abbemuseum heeft het sinds 1951 in bezit nadat het voor 5218 euro was gekocht van een Haagse kunsthandelaar.

Kostbare rechtszaak

De erven kregen uit de collectie van hun overgrootouders eerder wel andere verdwenen kunstwerken terug. De collectie van het Van Abbemuseum is bezit van de gemeente Eindhoven. De gemeente schrijft donderdag aan de gemeenteraad dat de nabestaanden het niet eens zijn met de uitkomst van het onderzoek en dat daarom rekening wordt gehouden met een kostbare rechtszaak.

Het Van Abbe is niet het enige museum in Brabant dat mogelijk geroofde kunst in zijn bezit heeft. Eerder gaf de gemeente Roosendaal al twee schilderijen terug.