Jeffrey Herlings baalt van het weer voor GP Valkenswaard: 'Tegen natuur kun je niet vechten'

VALKENSWAARD - In de strijd om de wereldtitel MXGP staat Jeffrey Herlings na één wedstrijd op de eerste plaats. Komend weekend wacht de tweede wedstrijd, in Valkenswaard. De motorcrosser kijkt uit naar de 'thuiswedstrijd', al is er ook iets waar hij juist tegenop ziet.

“We zullen een dikke jas nodig hebben, als je kijkt naar de weersvoorspelling. Dat is negatief voor de sport, zeker voor het evenement. Veel mensen blijven misschien thuis door de kou. Half maart verwacht je dat soort temperaturen niet”, zegt Herlings in aanloop naar de Grand Prix.

De temperaturen gaan onder het vriespunt. Aan de organisatie de schone taak om het circuit goed te krijgen voor de rijders van start gaan. “Ik heb nog nooit een Grand Prix gereden op een bevroren baan. Hopelijk komt het ook niet zo ver, dat is best gevaarlijk. Maar tegen de natuur kun je niet vechten.”

Gevecht met Cairoli

Ploeggenoot Antonio Cairoli is dit seizoen de grootste concurrent van Herlings in de strijd om de wereldtitel. De negenvoudig wereldkampioen is in de ogen van de coureur uit Oploo zelfs de absolute topfavoriet voor de eindzege. "Hij is de regerend wereldkampioen. Natuurlijk heeft hij de meeste druk. Maar als je negen wereldtitels hebt behaald, weet je hoe het werkt. Hij is de topfavoriet voor dit seizoen.”

Hoe gaat Herlings dan proberen zelf wereldkampioen te worden? “Ik moet geen blessures hebben. Een kleine blessure kan nog, maar als ik botten ga breken wordt het heel erg moeilijk. Ik moet constant zijn, dat is heel belangrijk. Cairoli start goed, rijdt goed, heeft snelheid. Om die man te kloppen moet alles goed zijn. En dan nog een tikkie beter. We staan er goed op, maar tegen die man weet je het niet.”

Steun

In Valkenswaard hoopt een fitte Herlings in ieder geval weer een topprestatie neer te zetten. Hij kijkt vol vertrouwen uit naar het komende weekend. "Van de laatste acht jaar heb ik zeven keer gewonnen en was ik een keer tweede, dat geeft vertrouwen. Maar het is een nieuw jaar, een nieuwe ronde en er zijn nieuwe kansen. We gaan ons best doen, meer kunnen we ook niet doen.”

In Valkenswaard krijgt hij in ieder geval de steun van het publiek, dat is een mooie bijkomstigheid. “Als je in Nederland rijdt, dan geeft dat toch iets extra’s. Je eigen taal, veel mensen die je kent. Het geeft vertrouwen en energie. Als mensen je naar voren staan te schreeuwen, geeft dat een paar extra procent om het misschien af te maken.”