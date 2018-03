Michael van Gerwen boekt simpele zege op hekkensluiter Gerwyn Price

VLIJMEN - Michael van Gerwen heeft donderdagavond vrij eenvoudig gewonnen van Gerwyn Price. Op de zesde speeldag stond de koploper tegenover de hekkensluiter, Van Gerwen stapte uiteindelijk met een 7-3 overwinning van het podium.





Gerwyn Price mocht de wedstrijd beginnen en kwam ook direct op een 0-1 voorsprong. Mighty Mike was niet onder de indruk, razendsnel kwam hij op gelijke hoogte. Terwijl zijn tegenstander nog op 310 stond, was Van Gerwen al uit: 1-1.

Price kwam daarna voor de tweede keer op voorsprong, tot irritatie van Van Gerwen. Vanaf 80 gooide de Welshman eerst een enkele 1, via een triple 19 en dubbel 11 pakte hij de leg alsnog. Bijna pakte Price vervolgens ook een break. Bij een 138-finish ging het mis op de derde pijl. Van Gerwen gooide vervolgens wel uit: 2-2.

Irritatie

Van Gerwen oogde geïrriteerd. Hij heeft de afgelopen weken al een paar keer aangegeven dat het niet helemaal lekker loopt, ondanks de overwinningen die hij boekt. Tegen Price liep het ook niet lekker.

De bekende schreeuw met gebalde vuist was er voor het eerst in de vijfde leg. Niet van irritatie, maar van blijdschap. Via een 152-finish pakte de groene sloopkogel een break. Zijn eigen leg wist Van Gerwen vervolgens ook te houden, waardoor hij op 4-2 kwam.

Nadat Price bullseye niet raakte, pakte Van Gerwen een tweede break via een 71-finish. Het verzet van Price was daarmee gebroken. Nadat de eerste matchdart van Van Gerwen mis ging, pakte de Welshman nog een leg. Maar in zijn eigen leg was het vervolgens direct raak voor Van Gerwen, zijn eerste pijl op een dubbel was raak en daarmee won hij de wedstrijd.

Stand

Door de 7-3 zege blijft Van Gerwen koploper in de Premier League. Hij heeft een iets beter legsaldo dan Michael Smith, die tweede blijft. Beide darters hebben nu tien punten uit zes duels, allebei hebben ze ook veertig legs gewonnen. Mighty Mike verloor 21 legs, Smith 22.

