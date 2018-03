Michael van Gerwen is Gerwyn Price al bijna vergeten, hij kijkt uit naar topduel

VLIJMEN - Michael van Gerwen won donderdagavond makkelijk van Gerwyn Price. Na afloop ging het niet lang over die zege. Er werd vooral vooruit gekken. Volgende week speelt Van Gerwen tegen Michael Smith, een duel tussen de koploper en nummer twee van de Premier League.

Van Gerwen won met 7-3, maar dat zorgde niet direct voor tevredenheid. “Ik weet dat ik veel beter kan”, zei Mighty Mike tegenover organisatie PDC.

Price blijft door de nederlaag hekkensluiter, hij wacht nog op zijn eerste Premier League-zege. “Hij gaat door een zware tijd. Helaas voor hem, maar ik ben blij dat ik twee punten heb.”





Duel met Smith

Volgende week wacht Van Gerwen waarschijnlijk een lastigere wedstrijd. Smith, die net als Mighty Mike pas één wedstrijd niet wist te winnen, is dan de tegenstander. “Ik moet goed spelen. Hij is in goede vorm. Ik moet hem niet het idee geven dat hij kan winnen. Ik moet goed scoren en goed finishen.”

Smith noemt Van Gerwen regelmatig de beste darter ter wereld. De nummer één van de wereld ziet het als ‘een spelletje’ van de Engelsman. “Hij wil misschien wel de underdog zijn. Wat hij ook doet, het is altijd goed. Misschien speelt hij wel een spelletje. Maar het maakt me niet uit of mensen spelletjes spelen. Ik moet gewoon mijn eigen spel spelen. Ik kijk uit naar die wedstrijd.”

