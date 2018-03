Offerblok kerk leeggeroofd: 'Als zelfs de kerk niet meer heilig is, waar zijn we dan nog veilig?'

GRAVE - Het kerkbestuur in Grave is ten einde raad. Het offerblok in de dagkapel is de afgelopen tijd meerdere keren leeggeroofd en er is zelfs een poging gedaan in te breken in de pastorie. De daders staan op beeld maar zijn nog niet gepakt. En dus schreven ze een brief naar de Tweede Kamer. En met succes. Tweede Kamerlid voor het CDA, Madeleine van Toorenburg, heeft vragen gesteld aan de minister en brengt binnenkort een bezoek aan de kerk in Grave.

De dieven staan op bewakingsbeelden van de kerk. Volgens het bestuur zijn het Polen. Die conclusie trekken ze omdat de dieven in een auto met Pools kenteken rijden.





Op de beelden is goed te zien hoe de dief staat te vissen bij het offerblok. Het kerkbestuur vermoedt dat het geld met behulp van een touwtje met lijm of een magneetje uit het kluisje is gehaald. Vol ongeloof kijkt het bestuur naar de beelden. "Dit kan niet waar zijn. Als zelfs de kerk al niet meer heilig is, waar zijn we dan nog veilig", vertelt vicevoorzitter van het bestuur Alex van Megen.



Volgens Van Megen is het totale bedrag aan schade tussen de honderden en duizend euro. Het bestuur had die diefstal nog niet gelijk door. "Eerst denk je, goh toevallig dat er minder geld in het offerblok zit. De tweede keer denk je, dit is vreemd en de derde keer, zie je het patroon en gaan de alarmbellen af."



Onrust

Iemand die de diefstal ook niet kan bevatten is Margriet Siebers. Ze is verantwoordelijk voor de dagkapel en zorgt iedere dag weer opnieuw dat de mensen binnen kunnen. "Dit zorgt voor zoveel onrust bij de mensen", vertelt ze zichtbaar aangedaan. "Het heeft me slapeloze nachten gekost"









Maatregelen

De kerk nam al maatregelen. Zo is er nu een nieuw offerblok met een gleuf aan de voorkant in plaats van aan de bovenkant. "Zo kunnen ze moeilijker bij het geld", vertelt Margriet. "Je moet toch iets?! Je moet het die gasten zo moeilijk mogelijk maken." Daarnaast worden de offerblokken ook vaker geleegd zodat er minder geld in zit.



Brief

Maar dat is niet alles. De vicevoorzitter van het bestuur klom ook in de pen en stuurde een brief naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. "Wij hebben als kerkbestuur hart voor de toekomst van deze kerk en beseffen dat we verantwoordelijk zijn voor het open houden van de kerk. Maar we vinden dat de liefde van twee kanten moet komen en willen dus meer betrokkenheid van de overheid", vertelt Van Megen.



En de actie heeft succes. Tweede Kamerlid voor het CDA Madeleine van Toorenburg heeft ondertussen vragen gesteld aan de minister en komt volgende maand naar de kerk in Grave. "We zijn ontzettend blij dat we serieus worden genomen. Justitie kan nu niet meer om Grave heen."