Coffeeshop beschoten in Oss, meerdere kogelgaten in het rolluik

OSS - In Oss is in de nacht van donderdag op vrijdag coffeeshop De Jungle aan de Kromstraat beschoten.

Rond halfvier werd de politie gewaarschuwd. Op het moment dat de schoten werden gehoord, was de coffeeshop gesloten. Er raakte niemand gewond.

In het rolluik zitten meerdere kogelgaten. De politie heeft de omgeving afgezet en is een onderzoek gestart.

Uitgebrande BMW

Aan de De Louwstraat in Schaijk is later in de nacht een uitgebrande BMW gevonden. Of deze verband houdt met de schietpartij in Oss wordt onderzocht.