Politie haalt webwinkel voor drugs uit de lucht in Werkendam

WERKENDAM - De politie heeft in Werkendam en Amsterdam een postorderbedrijf opgerold dat over de hele wereld drugs verkocht. Tienduizenden pakketjes drugs werden verstuurd. Het ging om lsd, xtc-pillen, coke en mdma.

Dinsdag viel de politie een kantoortje en vijf huizen binnen in Amsterdam. Binnen zaten achter de computer mannen ingelogd. Het ging om een man uit Werkendam (48) en twee Amsterdammers (32 en 50). Ze waren ingelogd. "De politie wilde de vingers aan de knoppen, dat er niks werd uitgezet", zegt Thomas Aling van de politie.



Dankzij die tactiek bleef alle administratie bewaard en vonden agenten verzendlijsten met duizenden namen van vermoedelijke kopers van de afgelopen jaren.



Werkendam

In een loods in Werkendam deed de politie een inval en daar troffen ze draaiende 3D-printers aan, een zogenoemde printerfarm. Die printers maakten verpakkingsmateriaal: make-up-poederdoosjes, inkcartridges en doosjes van computerspelletjes. Er werd een merksticker op geplakt, maar er zaten dus drugs in. De doosjes werden verstuurd naar onder meer Australië, Singapore en Nieuw-Zeeland.



In Werkendam arresteerde de politie ook nog een vrouw (36) uit Amsterdam.Bij de politieactie in Werkendam vonden agenten ook een vuurwapen. Er is verder hier beslag gelegd op een loods en woning. In Amsterdam zijn drie auto's in beslag genomen, een vuuurwapen, grote hoeveelheden drugs en bitcoin-tegoeden. "We gaan natuurlijk wel geld afpakken want misdaad mag niet lonen", kondigde Thomas Aling van de politie vrijdag aan.



Darkweb

De handel liep via een deel van het internet waar je niet zomaar op komt, het zogenoemde darkweb. Deze vier verdachten waren vorig jaar gespot op Hansamarket, dat was de site die door de politie in mei 2017 was overgenomen om 'undercover' informatie te verzamelen. Dat leverde een berg aan informatie op over online-dealers, waaronder deze mensen.



Ze leken een grote winkel te hebben met de naam Doug-Heffernan, volgens de politie. Na het 'neerhalen' van de Hansa Market gingen ze even offline maar daarna doken ze ineens op bij de illegale ondergrondse marktplaats Dream Market, met andere accounts : Smurfs, Mr. Bubblegum, Rubiks en DrugsGames. en toen greep de politie in.