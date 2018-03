Helmondse oud-wethouder Peter Tielemans voor de rechter

HELMOND - Justitie vervolgt oud-wethouder Peter Tielemans van Helmond. Hij wordt verdacht van diefstal, afpersing en corruptie.

Tielemans werd eind oktober 2015 aangehouden, maar al snel weer vrijgelaten om zijn onderzoek in vrijheid af te wachten.

Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie laat iweten dat de zaak nu 'klaar is voor een inhoudelijke behandeling door de strafrechter'. Een zittingsdatum is nog niet bekend. "Het kan nog weken duren voordat er een datum bekend is", vertelt woordvoerster Arjanne van der Bijl.

Taxiritten naar café's

Tielemans zou geld van zijn partij gebruikt hebben om privé-uitgaven te doen. Dit kwam in 2014 aan het licht tijdens fusiegesprekken van zijn partij Sociaal Demokraten Helmond met Ondernemend Helmond. Ook zou hij, terwijl hij wachtgeld ontving, werkzaamheden hebben verricht waar hij geld voor kreeg.

Tielemans raakte al in 2013 in opspraak toen aan het licht kwam dat hij onterecht taxiritten naar café's declareerde bij de gemeente. In juni van dat jaar legde hij zijn functie als wethouder neer.

