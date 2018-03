Is er fik? De brandweer in Brabant-Noord is de langzaamste in de provincie

DEN BOSCH - De brandweer in Brabant-Noord heeft lang de tijd nodig om bij een brand te komen. Het korps staat met de brandweer in Limburg-Noord op een gedeelde derde plek in Nederland van langzaamste korpsen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De brandweer in Brabant-Noord deed er in 2017 gemiddeld 9,4 minuten over om bij een brand te zijn.

Voor de meeste gebouwen geldt als norm dat de brandweer binnen acht minuten aanwezig moet zijn. Maar bij winkels of woningen boven winkels moet de brandweer binnen vijf minuten ter plaatse zijn, en bij kantoren binnen tien minuten.

Het slechtst scoort de brandweer in Drenthe, die gemiddeld 10,7 minuten nodig had, gevolgd door Friesland (9,6 minuten). De brandweer in Kennemerland was met een gemiddelde van 6,5 minuten het snelst. In Brabant scoren de twee andere regio’s, Zuidoost en Midden- en West Brabant, in de middenmoot met een tijd van 8,1 en 7,8 minuten.

Grote verschillen

Dat de regionale verschillen groot zijn, heeft volgens het CBS meerdere oorzaken. In dunbevolkte gebieden wordt een groter beroep op vrijwillige brandweerlieden gedaan, waardoor de opkomsttijden langer worden. Ook langere afstanden in gebieden met weinig inwoners kunnen van invloed zijn. Net als het aantal natuurbranden, waarbij exacte locaties moeilijker te vinden zijn.

Onder de brandweer in Brabant-Noord vallen zeventien gemeenten, waaronder Den Bosch, Boxmeer en Oss. Wel is de gemiddelde tijd heel licht verbeterd ten opzichte van 2016, toen de gemiddelde aanrijtijd in Brabant-Noord 9,5 minuten was.