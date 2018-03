Zet 'm daar maar weg: Roosendaalse automobilist rijdt zich klem tijdens vlucht voor politie

BERGEN OP ZOOM - Een 20-jarige Roosendaalse man heeft zich donderdagavond klemgereden in het centrum van Bergen op Zoom. Hij was op de vlucht voor de politie, omdat hij niet gecontroleerd wilde worden door de agenten. Na meerdere verkeersovertredingen eindigde de man met zijn wagen in een doodlopend steegje.

De agenten zaten de man achterna, omdat hij zich vreemd gedroeg in het verkeer. In de Zuidmolenstraat reed de man zich uiteindelijk vast tussen twee panden.

Ongeldig rijbewijs

Daar is hij aangehouden. Hij kreeg een aantal boetes voor de verkeersovertredingen en ook moet hij in juni voor de rechter komen. De jonge bestuurder reed namelijk met een ongeldig verklaard rijbewijs.



Volgens verschillende getuigen reed de man met enorme snelheid door het centrum van Bergen op Zoom.