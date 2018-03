'Forse schadeclaim richting ABN Amro', voor gedupeerden miljoenenfraude Groen Invest is kous niet af

HEESCH - "Deels tevreden." Zo reageert gedupeerde Cor van Erp uit Heesch op de veroordeling van de directeur van het Veldhovense hardhoutfonds Groen Invest voor faillissementsfraude. Van Erp ging voor tienduizend euro het schip in. Er komt van de gedupeerden nu een ‘forse schadeclaim’ richting ABN Amro, kondigde hij vrijdagochtend aan in het programma WAKKER van Omroep Brabant.

Wat Van Erp betreft is de zaak met de veroordeling van de directeur in hoger beroep dus niet klaar. De uitspraak van het hof in Den Bosch maakt volgens hem duidelijk dat het hardhoutfonds een ‘frauduleus product’ was. “Nu dat duidelijk is, kunnen we als gedupeerden verder”, zegt hij.

"ABN Amro heeft destijds het geld geleend om de belegging te doen. Een claim leggen bij de bank is daarom de volgende stap.” En dat zal inderdaad een kwestie van de lange adem worden, beaamt Van Erp.





'Klein bedrag uit faillissement komt eraan'

Eerder al bepaalde het hof in Den Bosch in een civiel proces dat de nu veroordeelde directeur, de 73-jarige Frans van der H., een bedrag van ruim twee miljoen euro moest terugbetalen aan de curator. Van dat geld heeft Van Erp nog niks teruggezien. “Er zit echter een klein bedrag aan te komen uit het faillissement”, geeft hij aan. Hij rekent op niet meer dan zo’n vijfhonderd euro.

Van der H. boekte voordat het fonds in mei 2009 failliet ging ruim twee miljoen euro, geld van beleggers, over naar privérekeningen. De rechtbank sprak hem eerder vrij van faillissementsfraude. De rechter vond dat er geen bewijs was voor fraude omdat het geld ruim vóór het faillissement werd opgenomen.

Zeventig miljoen euro

Schuldeisers werden volgens de rechter niet bewust benadeeld. Het hof ziet dat echter anders en veroordeelde de directeur wel. In totaal investeerden ruim zesduizend beleggers samen zeker zeventig miljoen euro in Groen Invest.