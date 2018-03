CDA Brabant wil geld voor journalistiek in kleine dorpen en kernen

DEN BOSCH - Er moet meer geld gestoken worden in de lokale journalistiek. Dat vindt de provinciale CDA-fractie. De partij oppert lokale en regionale omroepen, dag- en weekbladen én online media uit te nodigen in het provinciehuis. "Om samen te kijken wat noodzakelijk is voor een sterke lokale journalistiek in Brabant."

Het CDA wijst erop dat de lokale journalistiek in veel kleine Brabantse gemeenten onder druk staat. "Dit is een risico voor de lokale democratie", benadrukken Marianne van der Sloot en Marcel Deryckere. "Journalisten vervullen een belangrijke en onmisbare rol als tegenmacht van het lokaal bestuur. Zij moeten politiek en bestuur controleren, inwoners informeren over de besluitvorming en heersende opvattingen en zo bijdragen aan de opkomstbevordering bij de verkiezingen."

Geld op de plank

In het regeerakkoord is vijf miljoen euro uitgetrokken voor versterking van de regionale onderzoeksjournalistiek. Daarnaast heeft de minister de beschikking over een budget voor regionale en lokale journalistiek dat nog ‘op de plank’ ligt. Over de besteding van dit geld moeten nog afspraken worden gemaakt met provincies en gemeenten.

Het CDA is benieuwd of het provinciebestuur al met de minister heeft gesproken over het budget voor regionale onderzoeksjournalistiek of dat er zo'n gesprek gaat plaatsvinden.

Uitnodiging

Daarnaast wil de partij weten of het provinciebestuur bereid is om ook zelf de lokale journalistiek financieel te versterken en, vanuit haar verbindende rol, de lokale en regionale omroepen, dag- en weekbladen én online media uit te nodigen in het provinciehuis om samen te kijken wat noodzakelijk is voor een sterke lokale journalistiek in Brabant.