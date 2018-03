Nog een ongeluk op de A67, weg ook drie kwartier dicht bij Hapert

Bij het ongeluk in Hapert zijn een auto en een truck betrokken. (Foto: Berry van Gaal)

HAPERT - Het is deze vrijdag wel raak op de A67. Nadat er 's ochtends vroeg een tankwagen met bijtende stoffen was gekanteld bij knooppunt De Hogt, gebeurde er in de loop van de ochtend, rond halfelf, nog een ongeluk bij Hapert, richting Eindhoven.

Bij dit ongeluk waren een vrachtwagen en een auto betrokken. De weg bij Hapert ging drie kwartier dicht en het verkeer werd via de af- en toerit geleid. Om kwart over elf werd de weg bij Hapert weer vrijgegeven. "Maar er is niet veel doorstroming vanwege de afsluiting van de weg tussen Eersel en knooppunt De Hogt", laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.

De Hogt

Vanwege het ongeluk bij De Hogt is de weg daar in beide richtingen afgesloten. De problemen, die vrijdagochtend rond kwart voor zes ontstonden, houden nog tot in de middag aan, waarschuwt Rijkswaterstaat. "De vangrail moet worden gerepareerd en misschien moet het wegdek worden schoongemaakt, als er bijtende stoffen zijn gelekt", vertelde ANWB-woordvoerder Erwin de Hart.

De gekantelde truck vervoerde natronloog. Deze stof kan bij aanraking met de huid weefselbeschadiging, jeuk of ernstige brandwonden veroorzaken. Om de vrachtwagen te legen, werd een gespecialiseerd bedrijf opgeroepen.