Johan Vlemmix wil zijn miljoenenvilla verloten onder Eindhovense kiezers

EINDHOVEN - Nee, het is geen grap en hij meent het zeer serieus. “Als mijn partij de Partij voor de Toekomst (PvdT) woensdag tien zetels weet te halen bij de gemeenteraadsverkiezingen, dan verloot ik mijn huis onder alle mensen die naar de stembus zijn geweest. Het maakt ook niet uit of je nou op de VVD, de PvdA of de Partij voor de Toekomst hebt gestemd, als je maar gaat stemmen.” Dat Vlemmix zijn villa wil verloten en dat het gaat om een serieuze actie, hebben ook zijn volgers op Facebook door. Het bericht over de opmerkelijke actie is al honderden keren gedeeld.

“Het maakt me helemaal niets uit”, zegt Vlemmix over het (kleine) risico dat hij inderdaad zijn villa moet weggeven. “De actie is echt en serieus, maar er zit ook een politiek slimmigheidje achter. Als ik tien zetels haal, dan gaan er daar negen van naar de grotere partijen, omdat ik de enige ben die op de kieslijst staat van de Partij voor de Toekomst. Op die manier worden we in Eindhoven slagvaardiger, omdat ik in één keer een eind maak aan de vele kleine partijtjes in de raad, op mijzelf na dan.”



Het Versailles van Eindhoven

Mocht de verloting doorgaan, dan krijgt de winnaar de villa cadeau die aan de Anthony Fokkerweg staat in Eindhoven. Een enorm huis met een inpandig zwembad, vijftien kamers, een eigen bioscoop en zelfs een kroeg met een eigen feestzaal. Het pand staat ter plekke bekend als ‘Het Versailles’ van Eindhoven en staat op een 3600 vierkante meter groot eigen landgoed.

Utopie of niet

Tien zetels voor de PvdT, waarvan er negen zullen worden verdeeld onder andere partijen. Het lijkt een utopie dat dat gaat gebeuren, maar dat dachten velen ook over de Brexit en de verkiezing van Donald Trump tot president van de VS.