Goed nieuws voor kattenliefhebbers! Ook Eindhoven krijgt een kattencafé

EINDHOVEN - Het is al enige tijd een ware hype: kattencafés. Den Bosch en Breda hebben al een café waar spinnende katten rondlopen, binnenkort is Eindhoven ook aan de beurt.

Binnen nu en een paar maanden hoopt de 23-jarige Simone Smeekens de deuren te kunnen openen van kattencafé De Kater. Simone: "Ik hoop dat er ongeveer acht spinnende poezen komen in het café, maar dat is afhankelijk van de grootte van het pand."



Geschikte locatie

De jonge onderneemster is nog hard op zoek naar een geschikte locatie voor haar eigen café. "Ik ben eigenlijk al heel mijn leven gek op katten en heb er zelf ook drie. Daarnaast heb ik ervaring in de horeca, ik werk op dit moment als leidinggevende in een restaurant. Eindhoven had nog geen kattencafé en ik droom er al langer van om mijn eigen zaak te beginnen."



Katten comfort

Simone vindt het belangrijk dat de katten het goed hebben in haar café. "Ik wil zorgen voor voldoende schuilplekken waar de dieren zich terug kunnen trekken. Voordat ik open ga, wil ik de katten eerst een maand te tijd gunnen om aan elkaar en de nieuwe omgeving te wennen." De katten die in het café rond gaan lopen, zullen voornamelijk uit het asiel komen, daarnaast komen er ook twee katten van Simone in het café.



Jongeren met afstand tot arbeidsmarkt

Het liefst creëert Simone in haar kattencafé een werkplek voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze is daarvoor in gesprek met zorginstellingen om een samenwerking te realiseren. De jonge onderneemster begint binnenkort ook een crowdfundingsactie, op zoek naar stichtingen en bedrijven die willen investeren. Maar, het kattencafé gaat er sowieso komen, zegt Simone.