En nog een vrachtwagenongeluk, twee rijstroken A2 dicht bij De Hogt

EINDHOVEN - Twee rijstroken van de A2 naar Eindhoven zijn vrijdagochtend sinds twaalf uur afgesloten bij knooppunt De Hogt door een ongeluk met een vrachtwagen. Volgens de ANWB leidt de afsluiting van de twee rijstroken tot een halfuur vertraging.

Er waren al problemen bij De Hogt nadat daar 's ochtends vroeg een tankwagen met bijtende stoffen door de vangrail was geschoten en kantelde. Door dit ongeluk werd de A67 in beide richtingen afgesloten. Deze wegafsluiting gaat tot in de middag duren.